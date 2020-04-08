23:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Сократив в его эпизоде хищения газа, следствие обвинило его в заказных убийствах.
В среду в ходе предъявления обвинения в окончательной редакции
По словам адвоката Рауля Арашукова Владимира Постанюка, процедура предъявления обвинения заняла несколько часов и завершилась ближе к вечеру. «Нам предстояло изучить более 200 страниц данного документа, что было довольно трудно сделать. Тем более что на нас были марлевые маски и специальные перчатки, в которых было довольно тяжело переворачивать страницы», — сообщил «Ъ» господин Постанюк.
При этом адвокат отметил, что в СИЗО «Лефортово», где сейчас содержится Рауль Арашуков, довольно серьезно отнеслись к защите обвиняемых и персонала.
«Все — и наш подзащитный, и следователь СКР — были обеспечены масками и перчатками, — рассказал защитник, — а охранники СИЗО и конвоиры были и вовсе в защитных костюмах и бахилах».
«Кроме эпизодов по газу туда включили и более мелкие, — сообщил господин Постанюк.— Например, что его дочь, родная сестра
У господина Арашукова осталось обвинение и в оказании давления на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Но было предъявлено и новое — по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
«Оно связано с убийствами, организацию которых вменяли его сыну Рауфу Арашукову, — сообщил господин Постанюк.— Только их заказчиком следствие считает моего клиента. Якобы он отдавал указания сыну об убийстве в 2010 году лидера молодежного движения “Адыгэ Хасэ” Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова».
«Это следствию доказать не удалось», — отметил господин Постанюк.
Сам Рауль Арашуков заявил, что вины не признает, попросив ускорить рассмотрение своей жалобы на продление меры пресечения в виде заключения под стражу. «Рауль попросил перевести его под домашний арест, — пояснил “Ъ” адвокат Постанюк.— Это объясняется тем, что при распространении коронавируса велика вероятность вспышки эпидемии в СИЗО “Лефортово”, а реальную помощь там будет сложно получить. Тем более что вирус особо опасен для пожилых людей, а нашему подзащитному уже исполнилось 60 лет».
По данным адвоката, на сегодняшний день обвинение в окончательной редакции кроме его подзащитного Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова было предъявлено еще гендиректору «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и по совместительству руководителю акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорю Травинову. Поскольку тот находится в Ставрополе, а
Напомним, что вначале обвинение в окончательной редакции было предъявлено бывшему члену Совета федерации от
По версии СКР,
Алексей Соковнин