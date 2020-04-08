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23:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Сократив в его эпизоде хищения газа, следствие обвинило его в заказных убийствах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду в ходе предъявления обвинения в окончательной редакции экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову выяснилось, что следствие снизило сумму причиненного им ущерба от хищения газа с 32 млрд до 2,5 млрд руб. При этом переквалифицировало его действия по этим эпизодам с особо крупного мошенничества на такую же растрату. Также в его обвинение добавили убийства. По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР. Сам Рауль Арашуков вину не признал.

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По словам адвоката Рауля Арашукова Владимира Постанюка, процедура предъявления обвинения заняла несколько часов и завершилась ближе к вечеру. «Нам предстояло изучить более 200 страниц данного документа, что было довольно трудно сделать. Тем более что на нас были марлевые маски и специальные перчатки, в которых было довольно тяжело переворачивать страницы», — сообщил «Ъ» господин Постанюк.

При этом адвокат отметил, что в СИЗО «Лефортово», где сейчас содержится Рауль Арашуков, довольно серьезно отнеслись к защите обвиняемых и персонала.

«Все — и наш подзащитный, и следователь СКР — были обеспечены масками и перчатками, — рассказал защитник, — а охранники СИЗО и конвоиры были и вовсе в защитных костюмах и бахилах».

Поскольку в окончательном обвинении было 200 страниц, господину Постанюку не удалось при ознакомлении с ним подробно прочесть все вменяемые его подзащитному эпизоды, но, как отметил защитник, «суть обвинения в целом понятна».

Во-первых, осталась ч. 1 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества (ОПС), которое было создано, по версии следствия, для хищения газа. При этом был существенно снижен причиненный этими действиями ущерб: с 32 млрд до 2,5 млрд руб. Причем это преступление квалифицируется теперь не как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а как особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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«Кроме эпизодов по газу туда включили и более мелкие, — сообщил господин Постанюк.— Например, что его дочь, родная сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова Камилла Агоева, работая советником директора одного из предприятий “Газпрома”, четыре раза уходила в декрет при сохранении зарплаты. В связи с чем, считает следствие, незаконно получила около 12 млн руб. Или что одно из предприятий получило 400 млн руб. на выполнение подрядных работ для “Газпрома”, но выполнило их некачественно». Но, считает адвокат, некачественно — это не значит, что деньги были растрачены. «Как и выплата дочери Рауля Арашукова, — отметил защитник.— Она же никого не обманывала, что была в декрете. Дети-то все на месте!».

У господина Арашукова осталось обвинение и в оказании давления на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Но было предъявлено и новое — по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Оно связано с убийствами, организацию которых вменяли его сыну Рауфу Арашукову, — сообщил господин Постанюк.— Только их заказчиком следствие считает моего клиента. Якобы он отдавал указания сыну об убийстве в 2010 году лидера молодежного движения “Адыгэ Хасэ” Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова».

Кстати, адвокат уточнил, что в рамках статьи об участии в ОПС Рауфу Арашукову вменяют именно исполнение указаний отца по устранению неугодных лиц, но не причастность к хищениям газа.

«Это следствию доказать не удалось», — отметил господин Постанюк.

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Сам Рауль Арашуков заявил, что вины не признает, попросив ускорить рассмотрение своей жалобы на продление меры пресечения в виде заключения под стражу. «Рауль попросил перевести его под домашний арест, — пояснил “Ъ” адвокат Постанюк.— Это объясняется тем, что при распространении коронавируса велика вероятность вспышки эпидемии в СИЗО “Лефортово”, а реальную помощь там будет сложно получить. Тем более что вирус особо опасен для пожилых людей, а нашему подзащитному уже исполнилось 60 лет».

По данным адвоката, на сегодняшний день обвинение в окончательной редакции кроме его подзащитного Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова было предъявлено еще гендиректору «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и по совместительству руководителю акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорю Травинову. Поскольку тот находится в Ставрополе, а из-за эпидемии его этапировать нельзя, московские следователи сами выезжали в регион для предъявления тому обвинения.

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Напомним, что вначале обвинение в окончательной редакции было предъявлено бывшему члену Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. В нем появилось три новых эпизода. Изначально господину Арашукову вменялись в вину участие в ОПС, похитившем природный газ у ПАО «Газпром», организация убийств в КЧР, а также давление на свидетеля. К этому теперь добавились два эпизода превышения должностных полномочий и ложный донос.

По версии СКР, экс-сенатор покровительствовал бывшим руководителям республиканского управления СКР, за что те не расследовали его преступления, а одного из свидетелей он убедил написать заявление о том, что участники расследования применяли к нему пытки.

Алексей Соковнин

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22 мая 2019© Ньюстюб
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