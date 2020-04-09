В США поставлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

Всего от связанных с COVID-19 осложнений скончалось 14 768 человек. Сутки назад эта цифра составляла 12 803 человека.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 431 тысячи, выздоровели 23 тысячи человек.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в США будет меньше 100 тысяч жертв.
Накануне он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч и призывал нацию готовиться к самым тяжелым неделям.
Вместе с тем вице-президент США Майк Пенс заявил об улучшении ситуации с пандемией в крупных американских городах.
США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Такие высокие показатели Трамп связывал с активным тестированием населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.