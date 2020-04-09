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08:20 (мск), источник: ТАСС

В США умерла одна из ключевых фигуранток скандала вокруг связи Клинтона с Левински

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Пентагона Линда Трипп, входившая в число ключевых фигурантов скандала вокруг внебрачной связи 42-го президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в среду телеканал СNN.

Источник: AP 2020

Родственники Трипп уточнили, что у нее несколько дней назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Ранее ее лечили от рака молочной железы.

Трипп, будучи подругой Левински, в 1997 году тайно записала на пленку телефонные разговоры с ней. Во время этих продолжительных бесед последняя рассказала о своей интимной связи с Клинтоном. Трипп впоследствии передала записи спецпрокурору Кеннету Старру. Это позволило начать процедуру импичмента Клинтона.

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Трипп позже обвиняли в том, что она воспользовалась доверием подруги. Левински заявляла, что ненавидит ее. Сама Трипп не раз отмечала в интервью, что не сожалеет о своем поступке.

Левински в среду написала в Twitter: «Независимо о того, что было в прошлом, после того, как я узнала, что Линда тяжело больна, я надеюсь, что она поправится. Я не могу представить, как тяжело сейчас ее семье».

В 1998 году в Палате представителей Конгресса США в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, которые могли служить основанием для импичмента. В итоге политик был оправдан Сенатом Конгресса США.

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