Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его
«Буквально только что я получил информацию, что “Вектор” подтвердил заражение коронавирусом моего
Губернатор добавил, что соблюдать режим будет «в пределах рабочей зоны, в кабинете».
Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе.
Он также сообщил, что правительство региона не уйдет в полном составе на карантин.
«Мы посмотрели всех, с кем он [пресс-секретарь] контактировал, и те люди — да [уйдут], но все правительство — это нецелесообразно и не соответствует никаким установленным регламентам», — сказал Текслер, отвечая на вопрос об уходе на карантин областного правительства.
По его словам, ситуация находится под контролем и не повлияет на режим работы регионального кабмина. «Сергей [Зюсь] никуда не выезжал, контактировал только с чиновниками и журналистами. У всех, включая журналистов, результаты отрицательные», — добавил Текслер.