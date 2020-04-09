Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
09:27 (мск), источник: ТАСС

Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/ — Алексей Текслер отметил, что соблюдать режим будет «в пределах рабочей зоны, в кабинете».

Коронавирус COVID-19
10:18 (мск)В России провели более 1 млн тестов на коронавирус
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря.

«Буквально только что я получил информацию, что “Вектор” подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря [Сергея Зюся]. В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — сказал Текслер журналистам.

Губернатор добавил, что соблюдать режим будет «в пределах рабочей зоны, в кабинете».

Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе.
Алексей Текслер
Что полезно знать
Если сидишь дома

Он также сообщил, что правительство региона не уйдет в полном составе на карантин.

«Мы посмотрели всех, с кем он [пресс-секретарь] контактировал, и те люди — да [уйдут], но все правительство — это нецелесообразно и не соответствует никаким установленным регламентам», — сказал Текслер, отвечая на вопрос об уходе на карантин областного правительства.

По его словам, ситуация находится под контролем и не повлияет на режим работы регионального кабмина. «Сергей [Зюсь] никуда не выезжал, контактировал только с чиновниками и журналистами. У всех, включая журналистов, результаты отрицательные», — добавил Текслер.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:00 MSK, 08.04
 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Коронавирус COVID-19
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Трамп заявил, что США не пойдут на сокращение добычи нефти
Ученые нашли подавляющий коронавирус за двое суток препарат
У бессимптомно переболевших коронавирусом нашли поражения легких
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом
Врач пояснил, имеют ли перенесшие ветрянку иммунитет к COVID-19
Не только Белла Свон: самые неожиданные роли Кристен Стюарт
В США поставлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Как автокомпании борются с коронавирусом Способы очень разные: кто-то выделяет врачам машины, а кто-то шьет маски вместо роскошных интерьеров
Кино
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения Когда-то она была известна лишь как та бледная девочка из «Сумерек», а сегодня Кристен Стюарт — икона современного кино и главная актриса десятилетия. В честь юбилея вспоминаем самые интересные роли, составившие ее звездный путь
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
В России доллара больше не будет
Дети
Как живут на карантине по всему миру: трогательные фото Листайте галерею!
Леди
Находка недели: где купить стильные защитные маски 11 бюджетных и не очень моделей, которые можно заказать онлайн.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь