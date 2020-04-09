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15:45 (мск), источник: ТАСС

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

Размер штрафа составляет 15 тыс. рублей.

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Скончалось93 425 +6 446
Выздоровело346 376 +29 004
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:24 MSK, 09.04
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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Столичные суды вынесли девять постановлений об административном штрафе в размере 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«В московские суды поступили несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции. Коптевский суд признал виновным гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы. Преображенский суд признал виновной гражданку, которая находилась в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра, на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 м от места фактического проживания, сорвала при этом оградительную ленту. В обоих случаях назначен штраф в 15 тыс. рублей», — сказали в суде.

Также Щербинский суд рассмотрел семь материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, связанных с нарушением самоизоляции. «Назначены наказания — штрафы в размере 15 тыс. рублей», — сказала представитель суда.

Еще по два административных материала зарегистрированы в Щербинском и Тверском судах Москвы. Даты рассмотрения дел еще не назначены.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Аргументы и факты
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