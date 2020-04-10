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01:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Среди них три человека моложе 45 лет.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 602 216 +117 405
Скончалось95 735 +7 197
Выздоровело355 079 +25 203
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:07 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Таким образом, число умерших из-за новой коронавирусной инфекции в Москве достигло 50 человек.

«В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. Кроме того, 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

«Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице», — заключили в штабе.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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