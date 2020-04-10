В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, число умерших
«В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. Кроме того, 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.
«Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице», — заключили в штабе.
В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.