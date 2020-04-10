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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 603 330 +117 349
Скончалось95 758 +7 191
Выздоровело355 983 +25 201
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

Большинство случаев выявлено в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). В Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев, Ульяновской области — 34, Нижегородской области — 32, Мурманской области — 23, Марий Эл — 22, Краснодарском крае — 20, в Башкортостане — 18, Ленинградской области — 17. По 15 случаев заражения коронавирусом выявлено в Чувашии и Пензенской области, 12 — в Тамбовской области. По 10 в Калининградской области и Ставропольском крае.

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В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Тыве. За сутки выздоровели 97 человек.

Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерло 94 человека, выздоровели 795.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: еще 37 человек выписаны из больниц. Всего в Москве выздоровели уже 350 зараженных коронавирусной инфекцией.

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10:50 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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