В Уфе коронавирус подозревают у 170 пациентов и врачей местной больницы

Ранее «РИА Новости» сообщили, что республиканскую больницу в Уфе закрыли на карантин
«На сегодняшний день у нас полностью завершен первичный этап лабораторной диагностики. У большинства как пациентов, так и сотрудников результаты отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — сказал Забелин.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 1786 — до 11917. За весь период в России выздоровели 795 заболевших, зафиксировано 94 смерти, связанные с коронавирусом.