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14:20 (мск), источник: RNS

В Уфе коронавирус подозревают у 170 пациентов и врачей местной больницы

На сегодняшний день в Республиканской клинической больнице в Уфе находится 170 человек с подозрением на коронавирус, их анализы на коронавирус повторно проверят в Роспотребнадзоре, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.

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РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 612 646 +116 591
Скончалось96 787 +7 352
Выздоровело361 377 +24 597
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:03 MSK, 10.04

Ранее «РИА Новости» сообщили, что республиканскую больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у пяти сотрудников и двух пациентов.

«На сегодняшний день у нас полностью завершен первичный этап лабораторной диагностики. У большинства как пациентов, так и сотрудников результаты отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — сказал Забелин.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 1786 — до 11917. За весь период в России выздоровели 795 заболевших, зафиксировано 94 смерти, связанные с коронавирусом.

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