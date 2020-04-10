Коронавирус: в штате Нью-Йорк роют братские могилы, там больше случаев Covid-19, чем в любой стране

В Испании, которая до недавних пор была лидером в этом печальном рейтинге, Covid-19 диагностирован у 153 тысяч человек, в Италии — у 143 тысяч.
Китай, ставший эпицентром вспышки и распространения эпидемии, заявляет о 82 тысячах подтвержденных случаев на своей территории, умерло 3 300 человек.
Всего на территории США зарегистрировано 462 тыс. случаев и 16 500 летальных исходов.
Общемировая статистика по миру — более полутора миллионов заболевших, 95 тысяч умерших.
В интернете появились снимки, сделанные с дрона в
Эта часть
По данным мэрии
Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории
В
При этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что количество пациентов с Covid-19, доставляемых в больницы, снижается второй день подряд. По его мнению, это происходит благодаря введенным карантинным мерам и социальному дистанцированию.
«Эта эпидемия — бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября», — сравнил губернатор нынешнюю ситуацию с терактами в
В четверг власти США понизили общенациональный прогноз смертности от коронавируса.
В интервью телеканалу
По составленным ранее прогнозам правительства США, примерно столько же — до 60 тысяч человек — могут умереть от простого гриппа в период с октября 2019 по март 2020 года.
Однако
В Чикаго введен запрет на продажу алкоголя после 21:00 в целях предотвратить нарушение запрета на досуг большими компаниями.
«Мы вводим этот запрет, потому что слишком многие отдельные лица и целые бизнесы нарушают распоряжение оставаться дома», — заявила в среду мэр Чикаго Лори Лайтфут.
Кроме того, в городе происходят нападения с использованием огнестрельного оружия. В минувший вторник было убито семь человек и ранено 14.
«Каждая койка в реанимации, которую занимает человек с огнестрельным ранением, могла быть отдана
Штат Иллинойс, столицей которого является Чикаго, входит в число штатов с высоким показателем распространения коронавируса наряду со штатами
Суд Техаса тем временем частично отменил временный запрет на аборты, введенный властями штата в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.
Это было сделано для того, чтобы не занимать медицинский персонал и оборудование на процедуры, которые власти назвали несущественными с медицинской точки зрения.
Однако главный судья округа Ли Якель, назначенный на этот пост еще Джорджем Бушем, посчитал, что это неоправданное нарушение прав женщин на прерывание беременности, и наложил ограничения на решение властей.
В штатах Алабама, Айова, Огайо и Оклахома введены такие же временные запреты на аборты.
Эксперты отмечают, что в разгар эпидемии коронавируса в американском обществе с новой силой проступили разногласия по вопросам, которые страна не может решить уже много десятилетий.
Например, должны ли закрыться магазины оружия на период эпидемии, или должны ли церкви следовать запрету на массовые собрания, учитывая, что религия в США отделена от государства.