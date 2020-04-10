Власти проверят больницу в Уфе, где заподозрили COVID-19 у 170 человек

Ранее в минздраве сообщали, что в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, а у 170 пациентов и врачей РКБ имени Куватова коронавирус подтвержден при первичном тесте. Всего в больнице, закрытой на жесткий карантин 6 апреля после выявления семи предварительных положительных результатов на COVID-19, остались порядка 600 пациентов и 500 медиков.
«Сотрудники Роспотребнадзора региона проводят эпидемиологическое расследование в больнице имени Куватова», — сказал РИА Новости представитель минздрава Башкирии.
В прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова сообщила, что большое количество пневмоний среди пациентов больницы началось еще в начале марта, но их не обследовали на коронавирус.
В нашей больнице лечатся сельские жители со всего региона и соседних областей, есть студенты зарубежные. Начато эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда появился вирус. Установить это сложно, корни могут уходить на начало февраля или конец февраля.
Главный врач пояснила, что она была в заграничной поездке в то время, когда не было режима самоизоляции и не было необходимости проверяться на коронавирус.
По словам заведующего отделения ревматологии РКБ имени Куватова Риммы Камаловой, в настоящее время в больнице очень много тяжелых пациентов с пневмонией. «Мы еще в начале марта заметили, что пневмонии много стало, тяжело проходящая, не похожа на обычные. Мы брали анализы и мазки на все виды гриппа, когда пригласили сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проверить их на коронавирус, специалисты заполняли анкеты, были ли пациенты за границей или общались ли с заболевшими. Но у нас лежат в основном сельские жители, они не имеют возможности ездить за границу», — сказала в прямом эфире Камалова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.