Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
14:42 (мск), источник: РИА Новости

Власти проверят больницу в Уфе, где заподозрили COVID-19 у 170 человек

УФА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии начали эпидемиологическое расследование по ситуации в закрытой на карантин Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, где у 170 врачей и пациентов предварительно подтвердился коронавирус, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Коронавирус COVID-19
15:08 (мск)Уборка, ремонт, алкоголь и тоска по друзьям. Из-за чего страдают и чем занимаются россияне в самоизоляции
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 612 646 +116 591
Скончалось96 787 +7 352
Выздоровело361 377 +24 597
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:03 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Ранее в минздраве сообщали, что в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, а у 170 пациентов и врачей РКБ имени Куватова коронавирус подтвержден при первичном тесте. Всего в больнице, закрытой на жесткий карантин 6 апреля после выявления семи предварительных положительных результатов на COVID-19, остались порядка 600 пациентов и 500 медиков.

«Сотрудники Роспотребнадзора региона проводят эпидемиологическое расследование в больнице имени Куватова», — сказал РИА Новости представитель минздрава Башкирии.

В прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова сообщила, что большое количество пневмоний среди пациентов больницы началось еще в начале марта, но их не обследовали на коронавирус.

В нашей больнице лечатся сельские жители со всего региона и соседних областей, есть студенты зарубежные. Начато эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда появился вирус. Установить это сложно, корни могут уходить на начало февраля или конец февраля.
Эльза Сыртланова
главный врач РКБ имени Куватова
Что полезно знать
Если сидишь дома

Главный врач пояснила, что она была в заграничной поездке в то время, когда не было режима самоизоляции и не было необходимости проверяться на коронавирус.

По словам заведующего отделения ревматологии РКБ имени Куватова Риммы Камаловой, в настоящее время в больнице очень много тяжелых пациентов с пневмонией. «Мы еще в начале марта заметили, что пневмонии много стало, тяжело проходящая, не похожа на обычные. Мы брали анализы и мазки на все виды гриппа, когда пригласили сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проверить их на коронавирус, специалисты заполняли анкеты, были ли пациенты за границей или общались ли с заболевшими. Но у нас лежат в основном сельские жители, они не имеют возможности ездить за границу», — сказала в прямом эфире Камалова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
В России усилят контроль за людьми на карантине
Во время загрузки произошла ошибка.
12:23 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 09.04
 Запад может подать в суд на Китай и Россию
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за десять дней
Коронавирус COVID-19
Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса
Трамп назвал фейком сообщение о докладе разведки об угрозе коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19
«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина
Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
В России завели первое дело о нарушении социальной дистанции
Тропическим морям предсказали катастрофу
Здоровье
«Вынос мусора — увлекательная прогулка»: карантин по-алматински Жительница Алматы Елена Никитенко специально для проекта Здоровье Mail.ru рассказывает, как изменились ее будни в последние недели.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 340
За одним столом. 229
Про писателей и актеров 159
Самонеизоляция 114
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Лолита рассказала, кем в тюрьме будет ее муж-тренер
Зачем Путин в своей речи вспомнил печенегов и половцев
Орбакайте снова окажется разведенкой
Умерла первая супруга Александра Малинина
Gnezdo.ru
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Что нельзя делать в Вербную неделю
Фанаты больше не увидят Кудрявцеву на ТВ
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь