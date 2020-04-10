Сто тысяч моряков по всему миру застряли на судах из-за коронавируса

Порты по всему миру ввели ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции. Среди них — запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Осложняет ситуацию и необходимость заполнять формуляры о здоровье команды, а также отсутствие возможности вернуться домой на самолете
Авторы документа призвали власти предусмотреть возможность покинуть корабль при условии соблюдения всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей.
Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.