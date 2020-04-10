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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Сто тысяч моряков по всему миру застряли на судах из-за коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Около 100 тысяч моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса, сообщила в пятницу радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на представителей профильных профсоюзов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 10.04
Источник: Reuters

Порты по всему миру ввели ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции. Среди них — запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Осложняет ситуацию и необходимость заполнять формуляры о здоровье команды, а также отсутствие возможности вернуться домой на самолете из-за отмены рейсов.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20.

Авторы документа призвали власти предусмотреть возможность покинуть корабль при условии соблюдения всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей.

Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.

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