На авианосце «Шарль де Голль» 50 моряков заразились коронавирусом

Трех членов экипажа сняли с борта и «из соображений предосторожности» вывезли по воздуху в Тулон, хотя пока ни у кого из заболевших состояние ни дошло до тяжелого.
О первых сорока выявленных зараженных моряках министерство объявило в минувшую среду, 8 апреля. Тогда же стало известно, что авианосец досрочно завершит миссию и уже выдвинулся в порт приписки.
Сначала речь шла о проявлении симптомов этого вирусного заболевания, однако затем шесть моряков протестировали, и у 50 из 1760 подтвердилось заражение.
Ранее стало известно о вспышке коронавируса на борту атомного авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США. Корабль экстренно зашел на базу на острове Гуам в Тихом океане, почти половина команды общей численностью 4800 человек сошла на берег на карантин. На 9 апреля, по данным CNN, заражение подтвердилось у 416 моряков.