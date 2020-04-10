19:12 (мск), источник: ТАСС
В Ангарске горит исправительная колония
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/ — По данным источника в правоохранительных органах, пожар возник в результате поджога.
Исправительная колония, где 9 апреля заключенные напали на сотрудника и устроили беспорядки, горит в городе Ангарске Иркутской области.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в пятницу вечером в колонии произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог. Сейчас ведется тушение пожара.
По предварительным данным, в них расположены деревообрабатывающие цеха. Источник сообщил, что жилые бараки не горят. «По предварительной информации, пожара в жилых помещениях нет», — добавил источник.
Правозащитник Павел Глущенко сообщил ТАСС, что в колонии продолжается бунт. По его словам, сейчас все подъездные пути в колонию перекрыты. Правозащитник утверждает, что среди заключенных есть тяжело пострадавшие.
Члены ОНК и правозащитники не могут туда попасть
из-закарантина. Ситуация остается напряженной.
9 апреля в исправительной колонии № 15 осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Следственным управлением СК РФ по Иркутской области в отношении осужденных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).