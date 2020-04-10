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20:27 (мск), источник: ТАСС

Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошел бунт заключенных. Во время беспорядков осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения.

Источник: AP 2020

Предыстория конфликта

Бунту заключенных и пожару в самой колонии, по официальным данным, предшествовал конфликт между одним из осужденных, отбывавшим наказание в штрафном изоляторе, и сотрудниками учреждения. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 апреля.

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По официальной версии, мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, однако сейчас его жизни ничто не угрожает.

Одновременно с этим находившиеся в соседних помещениях штрафного изолятора заключенные разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.

Эскалация конфликта

Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. По данным СК, заключенные устроили в колонии пожар. Источник ТАСС в правоохранительных органах, уточнил, что огнем охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха.

В тушении пожара задействованы только силы ФСИН, гражданские к борьбе с огнем, по словам сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службе, не привлекались.

Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.

Реакция властей и правозащитников

После нападения на сотрудника колонии 9 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Официальной реакции на беспорядки 10 апреля на момент подготовки материала не было.

Правозащитник Павел Глущенко сообщил ТАСС, что все подъездные пути в колонию перекрыты, а попасть туда не представляется возможным из-за карантина. При этом, по словам Глущенко, во время бунта пострадали заключенные, состояние некоторых из них тяжелое.

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