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22:10 (мск), источник: РИА Новости

В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.

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Скончалось101 732 +7 165
Выздоровело372 428 +25 648
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 10.04
Источник: AP 2020

«Впервые можно видеть, что в США начинается выравниваться фаза логарифмического роста, как это было в Италии около недели назад», — сказала она.

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По ее словам, во многом это происходит за счет выправления ситуации в Нью-Йорке, на долю которого приходится почти треть от общего числа смертей, связанных с COVID-19.

В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи напомнил, что подходит к концу неделя, на которой ранее прогнозировалось наибольшее число смертей.

«Важно помнить, что еще не время думать, что раз мы получили такое важное улучшение в плане успешного смягчения последствий, то мы должны совсем расслабиться», — сказал он.

По его словам, прежде всего речь идет об улучшении в местах, где были самые крупные очаги коронавируса, однако есть и другие места, где подобных ситуаций еще надо не допустить.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация «видит свет в конце туннеля» и выразил надежду, что страна не дойдет до заявленных ранее 100 тысяч или более жертв вируса.

На сегодня в США зафиксировано 473 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалось почти 18 тысяч человек, выздоровело более 26 тысяч.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 10.04
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