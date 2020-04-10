В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США

«Впервые можно видеть, что в США начинается выравниваться фаза логарифмического роста, как это было в Италии около недели назад», — сказала она.
По ее словам, во многом это происходит за счет выправления ситуации в
В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи напомнил, что подходит к концу неделя, на которой ранее прогнозировалось наибольшее число смертей.
«Важно помнить, что еще не время думать, что раз мы получили такое важное улучшение в плане успешного смягчения последствий, то мы должны совсем расслабиться», — сказал он.
По его словам, прежде всего речь идет об улучшении в местах, где были самые крупные очаги коронавируса, однако есть и другие места, где подобных ситуаций еще надо не допустить.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация «видит свет в конце туннеля» и выразил надежду, что страна не дойдет до заявленных ранее 100 тысяч или более жертв вируса.
На сегодня в США зафиксировано 473 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалось почти 18 тысяч человек, выздоровело более 26 тысяч.