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04:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса

В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 2 108 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий актуальную статистику.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 696 139 +95 712
Скончалось102 669 +6 970
Выздоровело376 200 +21 736
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:25 MSK, 11.04
Источник: AFP 2020

Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.

Также подсчитано, что общее число инфицированных в США превысило полмиллиона человек. За все время эпидемии там умерли 18,6 тысячи человек, выздоровели 28,8 тысячи.

10 апреля в сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы. Скончавшихся начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения. Как правило, могилы рыли заключенные из тюрьмы с соседнего острова, однако из-за большого числа смертей к этому стали привлекать обычных рабочих.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:25 MSK, 11.04
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