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11:27 (мск), источник: РИА Новости

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 704 565 +92 584
Скончалось103 257 +6 474
Выздоровело378 838 +17 603
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:45 MSK, 11.04
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фотографий

Это на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека.

Новые случаи отмечены в 49 регионах, больше всего их в Москве — 1030. Еще 152 человека заболели в Подмосковье, 80 — в Санкт-Петербурге.

В Нижегородской области зафиксировали 33 случая, в Брянской области и Дагестане — по 26 случаев, в Башкирии — 25.

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В Республике Татарстан заразились 23 человека, в Ульяновской области — 22, а в Курской области и Красноярском крае — по 21 человеку.

В Рязанской области выявили 17 случаев заболевания, в Ставропольском крае — 14, в Краснодарском крае и Свердловской области по 13.

По девять случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Калмыкии, Ямало-Ненецком АО и Ростовской области. Еще по восемь заболевших — в Чеченской республике, Тюменской области и Алтайском крае.

В Чувашской Республике, Тверской и Новосибирской областях выявили по семь новых случаев заболевания, во Владимирской, Калужской, Кировской и Челябинской областях — по шесть.

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В Орловской, Ленинградской и Волгоградской областях, а также Камчатском Крае выявили по пять заболевших COVID-19, в Смоленской области — четыре.

Еще в шести регионах (Липецкой и Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Республике Хакасия и Республике Саха) — по три новых случая заболевания. В Ивановской, Иркутской и Амурской областях выявили по двух заболевших.

По одному случаю зарегистрировано в Вологодской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областях, а также в Бурятии, Хабаровском крае и в Севастополе.

За сутки умерли 12 человек, а в целом число скончавшихся достигло 106.

Выписались из больниц еще 250 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших уже превысило тысячу человек — всего их 1045.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли.

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