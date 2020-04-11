За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

Это на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека.
Новые случаи отмечены в 49 регионах, больше всего их в Москве — 1030. Еще 152 человека заболели в Подмосковье, 80 — в
В Нижегородской области зафиксировали 33 случая, в Брянской области и Дагестане — по 26 случаев, в Башкирии — 25.
В Республике Татарстан заразились 23 человека, в Ульяновской области — 22, а в Курской области и Красноярском крае — по 21 человеку.
В Рязанской области выявили 17 случаев заболевания, в Ставропольском крае — 14, в Краснодарском крае и Свердловской области по 13.
По девять случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Калмыкии,
В Чувашской Республике, Тверской и Новосибирской областях выявили по семь новых случаев заболевания, во Владимирской, Калужской, Кировской и Челябинской областях — по шесть.
В Орловской, Ленинградской и Волгоградской областях, а также Камчатском Крае выявили по пять заболевших COVID-19, в Смоленской области — четыре.
Еще в шести регионах (Липецкой и Калининградской областях,
По одному случаю зарегистрировано в Вологодской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областях, а также в Бурятии, Хабаровском крае и в Севастополе.
За сутки умерли 12 человек, а в целом число скончавшихся достигло 106.
Выписались из больниц еще 250 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших уже превысило тысячу человек — всего их 1045.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли.