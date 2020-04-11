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19:15 (мск), источник: ТАСС

США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

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РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 733 792 +83 582
Скончалось106 469 +6 093
Выздоровело392 781 +24 112
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:54 MSK, 11.04
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По данным университета, к настоящему моменту в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, в Италии — 18 849. США занимают первое место в мире по числу зараженных — 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирус диагностирован у 147 577 человек, вылечились 30 455.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности за сутки от заболевания, вызываемое коронавирусом, — умерли 2 108 человек.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:42 MSK, 11.04
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