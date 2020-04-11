23:30 (мск), источник: РИА Новости
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Четырнадцать человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб.
Пациентам было от 52 до 82 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.
У них также диагностировали пневмонию.
В России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов излечились. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, свыше полутора миллиона человек, около ста тысяч скончались.