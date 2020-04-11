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23:30 (мск), источник: РИА Новости

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Четырнадцать человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 760 978 +83 722
Скончалось107 775 +6 043
Выздоровело396 693 +24 265
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:18 MSK, 11.04
Источник: РИА Новости

Пациентам было от 52 до 82 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

У них также диагностировали пневмонию.

В России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов излечились. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, свыше полутора миллиона человек, около ста тысяч скончались.

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14:30 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 11.04
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