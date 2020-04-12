Умер критик Александр Тимофеевский-младший

Александр Александрович Тимофеевский родился в Москве в 1958 году в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского. В 1985 году окончил факультет киноведения Всесоюзного института кинематографии (ВГИК). В конце 1980-х и в начале 1990-х работал обозревателем в газете «Московские новости» и в журнале «Столица».
В 1995—1997 годах был постоянным обозревателем и колумнистом газеты «Коммерсантъ Daily», в разработке концепции которой принимал непосредственное участие на правах советника генерального директора ИД «Коммерсантъ». Благодаря Александру Тимофеевскому был образован первый полноценный состав отдела культуры «Ъ», а заданные им в то время стандарты и приемы культурной журналистики оказались во многом определяющими для отечественной критики конца 1990-х — начала 2000-х.
В 1997-м стал одним из главных инициаторов создания газеты «Русский телеграф», в 2007 году — вдохновителем журнала и интернет-издания «Русская жизнь», просуществовавшего до 2013 года.