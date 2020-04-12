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01:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер критик Александр Тимофеевский-младший

На своей даче в Подмосковье скоропостижно скончался на 62 году жизни известный публицист и критик Александр Тимофеевский, один из ключевых авторов «Ъ» в конце 1990-х годов.

Источник: Reuters

Александр Александрович Тимофеевский родился в Москве в 1958 году в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского. В 1985 году окончил факультет киноведения Всесоюзного института кинематографии (ВГИК). В конце 1980-х и в начале 1990-х работал обозревателем в газете «Московские новости» и в журнале «Столица».

В 1995—1997 годах был постоянным обозревателем и колумнистом газеты «Коммерсантъ Daily», в разработке концепции которой принимал непосредственное участие на правах советника генерального директора ИД «Коммерсантъ». Благодаря Александру Тимофеевскому был образован первый полноценный состав отдела культуры «Ъ», а заданные им в то время стандарты и приемы культурной журналистики оказались во многом определяющими для отечественной критики конца 1990-х — начала 2000-х.

В 1997-м стал одним из главных инициаторов создания газеты «Русский телеграф», в 2007 году — вдохновителем журнала и интернет-издания «Русская жизнь», просуществовавшего до 2013 года.

Сергей Ходнев.

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