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06:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за Бабкиной

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев слег с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним в передаче артисткой Надеждой Бабкиной. Об этом рассказала «Комсомольской правде» телеведущая и юрист Екатерина Гордон.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:39 MSK, 12.04
Источник: РИА "Новости"

Гордон сообщила, что у 61-летнего историка диагностировали двустороннее воспаление легких.

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«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер, и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — отметила ведущая.

По ее словам, у Васильева взяли анализ на коронавирус, который является сейчас «обязательной процедурой для больных пневмонией». Также Гордон добавила, что тест ведущего на COVID-19 еще не готов.

Издание пишет, что Васильев находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой. Ранее он рассказал, что не контактировал с Надеждой Бабкиной, так как был на карантине после поездки в Португалию.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Ее состояние остается тяжелым.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 11.04
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