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10:41 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В 52 российских регионах зарегистрировано еще 2186 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 781 127 +79 409
Скончалось108 994 +6 127
Выздоровело405 243 +27 809
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:18 MSK, 12.04
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В 52 российских регионах зарегистрировано еще 2186 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (1306 человек), Московской области (278), Санкт-Петербурге (69) и Мурманской области (61).

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 15 770 человек (за сутки прирост составил 16,1%), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, гражданам рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.

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Коронавирусное заболевание

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря, подвержены 185 стран. По информации ВОЗ, в мире выявлено как минимум 1,6 миллиона заболевших, свыше 99 тысяч из них скончались.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчет, заразились боле 1,77 миллиона человек, 108 902 погибли, 404 тысячи пациентов вылечились. Наибольшее число жертв — в США (там умерли 20 508 пациентов), за ними идут Италия, Испания, Франция, Великобритания, Иран, Бельгия и Китай.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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