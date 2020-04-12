В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1306). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 278, в Санкт-Петербурге — на 69, в Мурманской области — на 61, в Нижегородской — на 42, в Краснодарском крае — на 31, в Красноярском — на 25, во Владимирской области и Мордовии — по 23 новых больных COVID-19, в Башкортостане — 19, в Брянской и Ивановской областях — по 18, в Чечне — 17, в Рязанской области — 16, в Тамбовской и Пермском крае — по 15.
По 14 новых случаев зафиксировано в Ярославской и Ростовской областях. По 12 — в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии. По 11 — в Чувашии и Амурской области. В Тюменской области — девять новых пациентов с COVID-19. В Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях — по восемь. По семь — в Северной Осетии, Марий Эл и Саратовской области.
По пять — в Белгородской, Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской областях и Кабардино-Балкарии. По четыре — в Свердловской области и Забайкальском крае. По три — в Костромской, Тульской, Вологодской, Самарской областях и Якутии. По два — в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Омской области и Крыму. По одному — в Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.
За сутки в России умерли 24 пациента с COVID-19 (из них 14 в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 130 человек.
Выписаны за последние сутки 246 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1291.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (10 158), Московская область (1360) и Санкт-Петербург (557).
В первую десятку также входят Республика Коми (208), Нижегородская область (194), Краснодарский край (169), Брянская область (141), Ленинградская область (139), Мурманская область (128) и Красноярский край (85). В общей сложности COVID-19 обнаружен в 82 субъектах России.
В мире на момент публикации, по данным университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 1,7 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались почти 109 000 человек.