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11:29 (мск), источник: Ведомости

В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 15 770.

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РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 781 127 +79 409
Скончалось108 994 +6 127
Выздоровело405 243 +27 809
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:18 MSK, 12.04
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1306). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 278, в Санкт-Петербурге — на 69, в Мурманской области — на 61, в Нижегородской — на 42, в Краснодарском крае — на 31, в Красноярском — на 25, во Владимирской области и Мордовии — по 23 новых больных COVID-19, в Башкортостане — 19, в Брянской и Ивановской областях — по 18, в Чечне — 17, в Рязанской области — 16, в Тамбовской и Пермском крае — по 15.

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По 14 новых случаев зафиксировано в Ярославской и Ростовской областях. По 12 — в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии. По 11 — в Чувашии и Амурской области. В Тюменской области — девять новых пациентов с COVID-19. В Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях — по восемь. По семь — в Северной Осетии, Марий Эл и Саратовской области.

По пять — в Белгородской, Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской областях и Кабардино-Балкарии. По четыре — в Свердловской области и Забайкальском крае. По три — в Костромской, Тульской, Вологодской, Самарской областях и Якутии. По два — в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Омской области и Крыму. По одному — в Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.

За сутки в России умерли 24 пациента с COVID-19 (из них 14 в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 130 человек.
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Выписаны за последние сутки 246 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1291.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (10 158), Московская область (1360) и Санкт-Петербург (557).

В первую десятку также входят Республика Коми (208), Нижегородская область (194), Краснодарский край (169), Брянская область (141), Ленинградская область (139), Мурманская область (128) и Красноярский край (85). В общей сложности COVID-19 обнаружен в 82 субъектах России.

В мире на момент публикации, по данным университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 1,7 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались почти 109 000 человек.

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