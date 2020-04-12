В Брюсселе задержали более 40 человек в ходе беспорядков на фоне карантина

В ночь на 12 апреля в Брюсселе были задержаны 43 участника массовых беспорядков, вспыхнувших в коммуне Андерлехт, пишет De Telegraaf. Жители коммуны вышли на улицы после гибели 19-летнего молодого человека, пытавшегося уйти от полицейского патруля.
Трагедия произошла в пятницу вечером, когда два молодых человека ехали на скутерах в центре коммуны. Согласно действующим в Бельгии ограничениям
На следующий день в интернете появились призывы выйти на улицы и выразить протест против смерти молодого человека. Десятки протестующих в итоге устроили беспорядки: они вступили в прямые столкновения с полицейскими, забросали их камнями и повредили четыре полицейские автомобиля. Протестующим также удалось украсть огнестрельное оружие из полицейского фургона, сообщило издание HLN. Они использовали его, чтобы стрелять в воздух. На место был направлен водомет для разгона толпы и полицейский вертолет для наблюдения за ситуацией.
Бельгия для сдерживания коронавируса 18 марта ввела по всей стране режим локдауна. Власти закрыли учебные заведения, рестораны, кафе и
«На данный момент ситуация немного успокоилась, но очевидно, что это еще не конец, — заявил мэр Андерлехта Фабрис Кампс. — Там были молодые люди не только из нашей коммуны. Понятно, что они приехали не отдать дань уважения погибшему молодому человеку, но чтобы устроить конфронтацию с полицией».
В Бельгии выявлено больше 28 000 заболевших коронавирусом, более 3300 человек умерли. По числу жертв пандемии Бельгия занимает седьмое место в мире.