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11:39 (мск), источник: Forbes

В Брюсселе задержали более 40 человек в ходе беспорядков на фоне карантина

Полиция Брюсселя задержала более 40 человек в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в коммуне Андерлехт. Формальным поводом для уличных протестов стала гибель молодого человека, которого полицейский патруль преследовал по подозрению в нарушении карантина. Но власти не исключают, что беспорядки могло спровоцировать недовольство молодежи, накопившееся за четыре недели карантина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:18 MSK, 12.04
Источник: AP 2020

В ночь на 12 апреля в Брюсселе были задержаны 43 участника массовых беспорядков, вспыхнувших в коммуне Андерлехт, пишет De Telegraaf. Жители коммуны вышли на улицы после гибели 19-летнего молодого человека, пытавшегося уйти от полицейского патруля.

Трагедия произошла в пятницу вечером, когда два молодых человека ехали на скутерах в центре коммуны. Согласно действующим в Бельгии ограничениям из-за коронавируса, использовать скутер в настоящее время можно только для поездок на работу и обратно. Нарушение правил грозит штрафом в размере €250, пишет NU.nl. Молодые люди привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы. 19-летний парень попытался скрыться, но во время преследования врезался в полицейский автомобиль и погиб на месте.

На следующий день в интернете появились призывы выйти на улицы и выразить протест против смерти молодого человека. Десятки протестующих в итоге устроили беспорядки: они вступили в прямые столкновения с полицейскими, забросали их камнями и повредили четыре полицейские автомобиля. Протестующим также удалось украсть огнестрельное оружие из полицейского фургона, сообщило издание HLN. Они использовали его, чтобы стрелять в воздух. На место был направлен водомет для разгона толпы и полицейский вертолет для наблюдения за ситуацией.

По мнению полиции, причиной беспорядков могла стать не только гибель молодого человека, но и недовольство молодежи, накопившееся за четыре недели карантина, пишет HLN.

Бельгия для сдерживания коронавируса 18 марта ввела по всей стране режим локдауна. Власти закрыли учебные заведения, рестораны, кафе и фитнес-клубы, а людям разрешили выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, за продуктами или лекарствами. В настоящее время Совет национальной безопасности Бельгии обсуждает продление этих ограничений до 3 мая.

«На данный момент ситуация немного успокоилась, но очевидно, что это еще не конец, — заявил мэр Андерлехта Фабрис Кампс. — Там были молодые люди не только из нашей коммуны. Понятно, что они приехали не отдать дань уважения погибшему молодому человеку, но чтобы устроить конфронтацию с полицией».

В Бельгии выявлено больше 28 000 заболевших коронавирусом, более 3300 человек умерли. По числу жертв пандемии Бельгия занимает седьмое место в мире.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:18 MSK, 12.04
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