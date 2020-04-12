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12:27 (мск), источник: ТАСС

В Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву страны).

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РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 783 941 +79 376
Скончалось109 312 +6 055
Выздоровело405 972 +27 134
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 12.04
Источник: AP 2020
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По его данным, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786. Затем следуют Северный Рейн — Вестфалия с 24 267 инфицированными и 495 летальными исходами и Баден — Вюртемберг с 24 078 случаями заражения и 649 умершими.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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