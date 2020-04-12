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14:06 (мск), источник: Ведомости

Пхукет стал одним из главных очагов распространения COVID-19 в мире

Самый большой остров Таиланда — Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 789 985 +77 311
Скончалось109 823 +6 027
Выздоровело411 836 +22 926
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 12.04
Источник: Reuters

По последним данным, на острове подтверждены 176 случаев заболевания на 400 000 населения. Таким образом, на каждые 100 000 человек приходится 44 инфицированных. Для сравнения, в Бангкоке, самом густонаселенном городе Таиланда, этот показатель примерно в два раза ниже.

Всего в Таиланде, по данным университета Джонса Хопкинса на 13.00 мск, заразился 2551 человек, 38 пациентов умерли. За последние сутки число заболевших выросло на 33, сообщает Bangkok Post. В общей сложности COVID-19 выявлен в 68 провинциях Таиланда из 77. С конца марта страна свела к минимуму связь с внешним миром.

Во всем мире сейчас насчитывается около 1,8 млн заболевших, скончались 109 000 человек.

На следующей неделе Таиланд празднует Новый год. Власти не стали вводить жестких запретов, но попросили граждан соблюдать меры предосторожности во время празднования и отказаться от походов в общественные места, пишет Bangkok Post.

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