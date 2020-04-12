Пхукет стал одним из главных очагов распространения COVID-19 в мире

По последним данным, на острове подтверждены 176 случаев заболевания на 400 000 населения. Таким образом, на каждые 100 000 человек приходится 44 инфицированных. Для сравнения, в Бангкоке, самом густонаселенном городе Таиланда, этот показатель примерно в два раза ниже.
Всего в Таиланде, по данным университета Джонса Хопкинса на 13.00 мск, заразился 2551 человек, 38 пациентов умерли. За последние сутки число заболевших выросло на 33, сообщает Bangkok Post. В общей сложности COVID-19 выявлен в 68 провинциях Таиланда из 77. С конца марта страна свела к минимуму связь с внешним миром.
Во всем мире сейчас насчитывается около 1,8 млн заболевших, скончались 109 000 человек.
На следующей неделе Таиланд празднует Новый год. Власти не стали вводить жестких запретов, но попросили граждан соблюдать меры предосторожности во время празднования и отказаться от походов в общественные места, пишет Bangkok Post.