22:06 (мск), источник: Интерфакс
Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Число людей, скончавшихся в Москве с коронавирусом, увеличилось с 72 до 82.
«В Москве скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По словам собеседника агентства, все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности
Накануне число умерших от коронавируса составляло 72 человека.