Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Спутники показали, как цветет Северное море (фото)Весна наступает не только для растений и животных на суше, но и для фитопланктона - крошечных фотосинтезирующих организмов в морях и океанах
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
22«Розовое суперлуние» 2020
22:06 (мск), источник: Интерфакс

Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Число людей, скончавшихся в Москве с коронавирусом, увеличилось с 72 до 82.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 833 685 +72 707
Скончалось113 296 +5 521
Выздоровело420 917 +24 224
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 12.04
Источник: Агентство «Москва»

«В Москве скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. «Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз», — сказали в штабе.

Накануне число умерших от коронавируса составляло 72 человека.

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 12.04
Коронавирус COVID-19
Разъяснена работа приложения для выдачи цифровых пропусков на время карантина
В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом
В России за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом
Вирусолог подтвердил прогноз об окончании эпидемии коронавируса к лету
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Приложение для получения пропусков не будет работать в Москве
В МИД России назвали подлым приемом США умалчивание о Гагарине
Вице-премьер: мы не успеем выйти из ограничительных мер к 9 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 12 апреля
Названы 5 самых необычных планет во Вселенной
Хоккеист РФ посчитал недостоверной информацию о пандемии в США
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Как выглядят новые SMS от мошенников (фото) Не доверяйте сомнительным сообщениям
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Чем занимаетесь на карантине? 262
Спорт = мучение? 192
Помогите пожалуйста! 150
Книжная тема!)) 150
Леди
55-летняя Ирина Безрукова снялась в фотосессии в одном плаще Актриса выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь