В Мурманской области еще три города закроют на выезд из-за коронавируса

По его словам, очевидно, что Мурманская область не вошла в пик развития заболевания, как и вся страна, и власти региона ожидают темп прироста, несмотря на то, что удалось локализовать очаг распространения в
«Мы приняли решение, что мы вводим ограничения выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, чтобы минимизировать контакты, обеспечить разобщение людей и (чтобы — ред.) не произошло распространения. С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах», — сказал губернатор.
Он добавил, что меры, которые действовали на въезд, продлеваются до 30 апреля.
По последним данным, в Мурманской области зафиксировано 128 заболевших, более половины, 79 человек, в Кольском районе на промплощадке строительства центра крупнотоннажных сооружений, 27 в
Кроме того, по сообщению штаба, на вечер воскресенья было выявлено еще 105 предварительно положительных результатов на коронавирус, 300 человек находятся на обсервации. В поселке Белокаменка Кольского района, где выявлено больше всего случаев, введен режим ЧС.