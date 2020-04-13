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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманской области еще три города закроют на выезд из-за коронавируса

МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори (спутник Кольской АЭС) в Мурманской области со вторника закрываются на выезд, чтобы предупредить распространение коронавируса, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 13.04

По его словам, очевидно, что Мурманская область не вошла в пик развития заболевания, как и вся страна, и власти региона ожидают темп прироста, несмотря на то, что удалось локализовать очаг распространения в Кировско-Апатитском районе.

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«Мы приняли решение, что мы вводим ограничения выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, чтобы минимизировать контакты, обеспечить разобщение людей и (чтобы — ред.) не произошло распространения. С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах», — сказал губернатор.

Он добавил, что меры, которые действовали на въезд, продлеваются до 30 апреля.

По последним данным, в Мурманской области зафиксировано 128 заболевших, более половины, 79 человек, в Кольском районе на промплощадке строительства центра крупнотоннажных сооружений, 27 в Кировско-Апатитской агломерации, остальные — в Мурманске, ЗАТО Александровск, Печенгском районе, в ЗАТО Североморск, Мончегорске, Кандалакше. При этом 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Более 70% заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21% — до 65 лет.

Кроме того, по сообщению штаба, на вечер воскресенья было выявлено еще 105 предварительно положительных результатов на коронавирус, 300 человек находятся на обсервации. В поселке Белокаменка Кольского района, где выявлено больше всего случаев, введен режим ЧС.

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Источник:©Аргументы и факты
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