Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны.
Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период — 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек», — говорится в сообщении штаба.