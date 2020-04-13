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10:50 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 851 531 +70 404
Скончалось114 290 +5 296
Выздоровело434 793 +29 550
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 13.04
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны.

Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период — 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек», — говорится в сообщении штаба.

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