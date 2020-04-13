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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пока в России не подтвердилась ни одна математическая модель заболеваемости.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные», — сказала Голикова.

В среднем, по словам вице-премьера, сейчас рост заразившихся в стране составляет 17−18%. «У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — добавила она.

При этом Татьяна Голикова отметила, что прирост не является резким, поэтому «цифры по заболевшим в целом пугать не должны».

Также Голикова заявила о наращивании тестирования в стране и анонсировала запуск тест-системы на наличие антител у переболевших вирусом. К 13 апреля в России было проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус.

По последним данным, в России подтверждены 18 328 случаев заражения, прирост за сутки составил 2558 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала причиной резкого роста числа случаев заражения в Москве несоблюдение жителями режима самоизоляции.

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