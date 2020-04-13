Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

«Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные», — сказала Голикова.
В среднем, по словам вице-премьера, сейчас рост заразившихся в стране составляет 17−18%. «У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — добавила она.
При этом Татьяна Голикова отметила, что прирост не является резким, поэтому «цифры по заболевшим в целом пугать не должны».
Также Голикова заявила о наращивании тестирования в стране и анонсировала запуск тест-системы на наличие антител у переболевших вирусом. К 13 апреля в России было проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус.
По последним данным, в России подтверждены 18 328 случаев заражения, прирост за сутки составил 2558 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала причиной резкого роста числа случаев заражения в Москве несоблюдение жителями режима самоизоляции.