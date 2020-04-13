В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

«В понедельник, 13 апреля, в БСМП № 1 Воронежа скончалась женщина, чей предварительный анализ на коронавирус был положительным. Ей было 48 лет. Умершая проживала в Россоши, за рубеж не выезжала», — говорится в сообщении.
По данным властей, после того, как у женщины обнаружили внебольничную пневмонию, ее 8 апреля экстренно госпитализировали в инфекционное отделение Россошанской районной больницы, а затем перевезли в Воронеж.
«Для спасения жизни пациентки использовались самые актуальные схемы лечения, искусственная вентиляция легких, кислород. Но из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата. Финальный анализ умершей на коронавирус ожидается», — говорится в сообщении.
За два дня это третий случай смерти в Воронежской области, связанный с коронавирусом. В воскресенье в Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта. Также 12 апреля власти региона сообщили о смерти 65-летней женщины, у которой предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Женщину доставили в больницу на скорой помощи 10 апреля с внебольничной двусторонней пневмонией. Оказалось, она 10 дней болела на дому, но к врачам не обращалась. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.
Всего в регионе подтверждены 60 случаев коронавируса, в том числе 12 человек выздоровели и выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.