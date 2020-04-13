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13:40 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: РИА Новости

«В понедельник, 13 апреля, в БСМП № 1 Воронежа скончалась женщина, чей предварительный анализ на коронавирус был положительным. Ей было 48 лет. Умершая проживала в Россоши, за рубеж не выезжала», — говорится в сообщении.

Инфографика
Как выглядит коронавирус?

По данным властей, после того, как у женщины обнаружили внебольничную пневмонию, ее 8 апреля экстренно госпитализировали в инфекционное отделение Россошанской районной больницы, а затем перевезли в Воронеж.

«Для спасения жизни пациентки использовались самые актуальные схемы лечения, искусственная вентиляция легких, кислород. Но из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата. Финальный анализ умершей на коронавирус ожидается», — говорится в сообщении.

За два дня это третий случай смерти в Воронежской области, связанный с коронавирусом. В воскресенье в Воронеже умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта. Также 12 апреля власти региона сообщили о смерти 65-летней женщины, у которой предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Женщину доставили в больницу на скорой помощи 10 апреля с внебольничной двусторонней пневмонией. Оказалось, она 10 дней болела на дому, но к врачам не обращалась. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

Всего в регионе подтверждены 60 случаев коронавируса, в том числе 12 человек выздоровели и выписаны.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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