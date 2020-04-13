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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: некоторые бессимптомные заразившиеся быстро становятся тяжелобольными

В некоторых случаях у заразившихся вирусом COVID-19, у которых изначально болезнь протекает бессимптомно, заболевание развивается очень быстро и они превращаются в тяжелых больных, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: Агентство «Москва»

«У больных, которые первые дни либо вообще не имеют, либо имеют какие-то ничтожные симптомы болезнь развивается очень быстро, и в некоторых случаях они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких», — сказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Татьяны Голиковой, сейчас эпидемия в России находится в глубокой фазе. Она назвала «не очень приятными» цифры по заражению. При этом Голикова отметила, что они в целом «не должны пугать», так как в среднем рост заразившихся в стране составляет 17−18%.

Также вице-премьер заявила о наращивании темпов тестирования населения. К 13 апреля в стране проведено более 1,3 млн тестов. «Важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, с тем чтобы максимально понять, какое количество людей в популяции реально являются заболевшими», — сказала она.

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