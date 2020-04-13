Голикова: некоторые бессимптомные заразившиеся быстро становятся тяжелобольными

«У больных, которые первые дни либо вообще не имеют, либо имеют какие-то ничтожные симптомы болезнь развивается очень быстро, и в некоторых случаях они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких», — сказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Татьяны Голиковой, сейчас эпидемия в России находится в глубокой фазе. Она назвала «не очень приятными» цифры по заражению. При этом Голикова отметила, что они в целом «не должны пугать», так как в среднем рост заразившихся в стране составляет 17−18%.
Также вице-премьер заявила о наращивании темпов тестирования населения. К 13 апреля в стране проведено более 1,3 млн тестов. «Важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, с тем чтобы максимально понять, какое количество людей в популяции реально являются заболевшими», — сказала она.