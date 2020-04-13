Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни.
Глава государства также поручил правительству обновлять прогноз по коронавирусу, и ежедневно докладывать.
«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — добавил президент.
В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом (из них 11 513 — в Москве), 148 человек умерли, 1470 вылечились. В столице и многих других российских регионах с апреля действует режим всеобщей изоляции. Власти призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.