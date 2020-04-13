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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, все больше случаев тяжелого протекания болезни, заявил Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

Коронавирус COVID-19
16:58 (мск)Путин проведет совещание по производству всего необходимого для борьбы с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 864 629 +71 405
Скончалось115 286 +5 234
Выздоровело440 922 +28 388
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
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Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни.
Владимир Путин
президент России

Глава государства также поручил правительству обновлять прогноз по коронавирусу, и ежедневно докладывать.

«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — добавил президент.

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом (из них 11 513 — в Москве), 148 человек умерли, 1470 вылечились. В столице и многих других российских регионах с апреля действует режим всеобщей изоляции. Власти призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.

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