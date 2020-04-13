Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
16:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус COVID-19
16:58 (мск)Путин проведет совещание по производству всего необходимого для борьбы с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 864 629 +71 405
Скончалось115 286 +5 234
Выздоровело440 922 +28 388
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
Во время загрузки произошла ошибка.

«Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов», — отметил президент.

Глава государства выделил шесть основных задач:

1. «Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно, в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?».

2. «Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу Правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно».

3. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть».

4. «Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях.

Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.
Владимир Путин

5. «Прошу доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям».

6. «Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт (военных. — Прим. ред.) использовать. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе».

В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами. СМИ пишут об участившихся случаях нападений и краж, в МВД эту информацию опровергают.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:20 MSK, 12.04
 Эксперт ВШЭ: динамика распространения COVID-19 в России изменилась
В ВОЗ рассказали об опасности масок
Коронавирус COVID-19
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе
Голикова: некоторые бессимптомные заразившиеся быстро становятся тяжелобольными
Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Голикова заявила об устойчивом росте заболевших коронавирусом
Пожар в Чернобыле вплотную приблизился к АЭС (фото)
В Японии нашли блокирующий размножение коронавируса препарат
Эксперты: число способных переизбраться в Думу депутатов выросло
Здоровье
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация накаляется.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Авто
«Русский Прадо»: все, что известно о новом внедорожнике УАЗ Новый внедорожник УАЗ, который сейчас разрабатывается в Ульяновске, уже успели прозвать «Русским Прадо». Авто Mail.ru собрал всю информацию об этой машине и нарисовал ее
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Новости партнеров
Астрологи вычислили сроки окончания пандемии коронавируса
Коронавирус поставил Валерию и Пригожина на грань развода
Как люди в этом году будут святить куличи
В Белом доме рассказали, зачем Трамп звонил Путину
Популярные темы на «Детях»
Как выглядели звездные мамы и их дочери в одном возрасте 271
Книжная тема!)) 255
Вас не раздражают домашние на самоизоляции? 220
Вторая прогулка по Петербургу. 143
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь