Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

«Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов», — отметил президент.
Глава государства выделил шесть основных задач:
1. «Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно, в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?».
2. «Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу Правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно».
3. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть».
4. «Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях.
Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.
5. «Прошу доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям».
6. «Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт (военных. — Прим. ред.) использовать. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе».
В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами. СМИ пишут об участившихся случаях нападений и краж, в МВД эту информацию опровергают.