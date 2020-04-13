19:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Катера причалили к скамье подсудимых
Бывшего зампреда пермского правительства будут судить за превышение полномочий.
В Пермском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства региона Романа Кокшарова. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. По версии Следственного комитета России (СКР), он управлял строительной фирмой, которая получала муниципальные контракты. Кроме того, в 2017 году чиновник убедил главу Гайнского района ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было. Объявление режима позволило приобрести без конкурса два катера, распоряжение выделить средства на них подписал тогдашний врио губернатора Максим Решетников по предложению обвиняемого.
Уголовное дело по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) в отношении Романа Кокшарова было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в начале прошлого года. Принятию этого решения предшествовала оперативная разработка ФСБ.
Фирма участвовала в исполнении нескольких муниципальных контрактов по ремонту автодорог и благоустройству придомовых территорий и улиц в Кунгуре и строительстве универсальной спортивной площадки в этом же городе общей стоимостью более 22,6 млн руб. Кроме того, организация являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта стадиона «Шахтер» в Кизеле общей стоимостью более 40 млн руб.
Как считают в СКР, министр давал указания по поводу деятельности коммерческой организации, а также участвовал в переговорах с поставщиками стройматериалов. Также господин Кокшаров требовал от муниципальных образований оказывать содействие при исполнении контрактов и «задним числом» подписывать акты выполненных работ.
Стадион «Шахтер» фигурирует и в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном по факту хищения средств фонда «Содействие XXI век», из которого финансировались многие региональные инфраструктурные проекты. Якобы при реконструкции спортивного объекта часть материалов была заменена на более дешевые.
Второй эпизод предполагаемой преступной деятельности бывшего
По версии СКР, Роман Кокшаров в итоге дал незаконное указание главе района Владимиру Исаеву ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Тот, находясь от господина Кокшарова в служебной зависимости, объявил в районе ЧС. Введение режима позволило организовать приобретение двух катеров без проведения конкурсной процедуры за 18,4 млн руб. Возможность закупки товаров и услуг у единственного поставщика в условиях чрезвычайной ситуации дает ФЗ «О контрактной системе».
Распоряжение о выделении средств на это из регионального бюджета подписал Максим Решетников, занимавший в то время должность врио губернатора. При этом издание распоряжения, как считают силовики, организовал Роман Кокшаров.
По данным «Ъ», сотрудники правоохранительных органов изучали возможность допроса господина Решетникова по делу в качестве свидетеля об обстоятельствах подписания распоряжения.
В отношении главы Гайнского района СУ СКР проводило доследственную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренных ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Но в итоге было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Владимир Исаев с такой формулировкой согласился. По делу Романа Кокшарова он проходит свидетелем. Сам господин Кокшаров свою вину на предварительном следствии категорически отрицал. После вручения ему копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дмитрий Астахов, Пермь