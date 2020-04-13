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13 апреля, источник: Ведомости

У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

У 34 сотрудников Большого театра, задействованных в организации концерта «Мы вместе», была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора театра Владимира Урина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 905 935 +65 842
Скончалось118 623 +4 951
Выздоровело446 336 +24 964
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:20 MSK, 13.04
Источник: Агентство «Москва»

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.

Не было температуры, ярких признаков заболевания.
Владимир Урин
гендиректор театра

Тестирование на коронавирус за два дня прошли все службы театра, включая охранников и инженеров. Такая договоренность была с телеканалом, отметил он. По словам Урина, повторное тестирование сотрудников проведут 14 или 15 апреля.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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