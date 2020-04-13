У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Не было температуры, ярких признаков заболевания.
Владимир Урингендиректор театра
Тестирование на коронавирус за два дня прошли все службы театра, включая охранников и инженеров. Такая договоренность была с телеканалом, отметил он. По словам Урина, повторное тестирование сотрудников проведут 14 или 15 апреля.
Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства.