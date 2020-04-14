01:35 (мск), источник: РИА Новости
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.
У пациентов, которым было от 29 до 80 лет, был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Уточняется, что большинство имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертонию, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом, у двадцатидевятилетней пациентки был синдром Дауна.
Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, из которых 11,5 тысячи приходится на Москву. По последним данным, вылечились 1470 человек.
Во многих регионах страны с начала апреля действует режим всеобщей изоляции. Россиян призывают не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр друг от друга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.