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01:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 912 923 +68 513
Скончалось118 966 +5 018
Выздоровело448 053 +26 556
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.

У пациентов, которым было от 29 до 80 лет, был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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Если сидишь дома

Уточняется, что большинство имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертонию, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом, у двадцатидевятилетней пациентки был синдром Дауна.

Коронавирус в России

Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, из которых 11,5 тысячи приходится на Москву. По последним данным, вылечились 1470 человек.

Во многих регионах страны с начала апреля действует режим всеобщей изоляции. Россиян призывают не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр друг от друга.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности. С 13 апреля можно будет начать оформление, со среды их наличие станет обязательным. ​​​​

Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:20 MSK, 12.04
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