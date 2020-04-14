Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
13Покидая Ухань
03:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в режиме реального времени.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 918 855 +71 892
Скончалось119 588 +5 487
Выздоровело448 998 +27 270
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:25 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

По данным на 02:35 по московскому времени, в мире было зафиксировано 2 019 320 случаев заражения. Из них более 448 тысяч вылечились, более 119 тысяч умерли.

На первом месте по количеству заболевших коронавирусом находятся США — более 618 тысяч случаев.
Что полезно знать
Если сидишь дома

На втором месте находится Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч).

По количеству умерших на первом месте также США — более 23 тысяч, из них 7,3 тысячи зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:25 MSK, 14.04
 Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе
Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Франция продлевает карантин еще почти на месяц
Американский эсминец зашел в Черное море
Bloomberg назвал сделку ОПЕК+ «болезненной уступкой» Кремля
В пустые ворота: как европейский футбол борется за выживание
ВОЗ: остановить коронавирус без вакцины невозможно
Здоровье
Названа причина возникновения самого распространенного вида рака Исследование провел ученый из США.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 355
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 257
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 125
Проснулся --увидел вас безумных и подумал--- 132
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей Это случилось, пока он жил в изоляции в Лондоне
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь