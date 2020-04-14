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09:47 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ сравнила опасность COVID-19 и свиного гриппа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа.

Коронавирус COVID-19
10:53 (мск)За сутки в России выздоровели 224 человека с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 924 878 +73 347
Скончалось119 766 +5 476
Выздоровело458 199 +23 406
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:41 MSK, 14.04
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По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. Гебрейесус подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

Болезнь
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«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года», — цитирует Гебрейесуса Independent.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

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