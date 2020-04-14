Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч

За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.
Регионы с наибольшим числом новых случаев:
Напомним, для борьбы с коронавирусом в большинстве регионов ввели режим самоизоляции. Президент России Владимир Путин также объявил весь апрель нерабочим. Больше всего заболевших коронавирусом сейчас в Москве. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ужесточаются ограничительные меры, в частности, вводятся электронные пропуска для передвижения по городу на транспорте.