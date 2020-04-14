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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 2558 человек. Общее количество заразившихся достигло 21 102.

Коронавирус COVID-19
10:53 (мск)За сутки в России выздоровели 224 человека с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 924 878 +73 347
Скончалось119 766 +5 476
Выздоровело458 199 +23 406
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:41 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.

Регионы с наибольшим числом новых случаев:

  • Москва — 1489 (всего 13 002),
  • Московская область — 460 (2315),
  • Санкт-Петербург — 121 (799),
  • Республика Коми — 97 (305),
  • Нижегородская область — 68 (292).

Напомним, для борьбы с коронавирусом в большинстве регионов ввели режим самоизоляции. Президент России Владимир Путин также объявил весь апрель нерабочим. Больше всего заболевших коронавирусом сейчас в Москве. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ужесточаются ограничительные меры, в частности, вводятся электронные пропуска для передвижения по городу на транспорте.

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11:02 (мск)© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
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