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17:42 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пик заражений коронавирусом COVID-19 пока не пройден. Хотя в некоторых частях Европы прирост новых случаев сокращается.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 942 360 +72 284
Скончалось121 726 +5 674
Выздоровело465 073 +23 750
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
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«90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений», — сказала спикер ВОЗ Маргарет Харрис журналистам (цитата по Reuters).

Вместе с тем в Китае, где началось распространение коронавируса в конце 2019 года, самой большой угрозой стали завозные случаи заразившихся. Напомним, Китай закрыл все наземные погранпереходы на российско-китайской границе для пассажиров. В провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвердили у 326 граждан КНР, прибывших из России.

Президент России Владимир Путин сегодня, 14 апреля, также сообщил, что пик коронавируса в стране еще не пройден. По его мнению, требуются «действительно экстраординарные меры» для борьбы с заболеванием.

В мире зарегистрировано 1,93 млн случаев заражений коронавирусом. Умерли более 120 тыс. человек. В России зафиксировали более 20 тыс. зараженных и 170 умерших.

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