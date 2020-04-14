ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден

«90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений», — сказала спикер ВОЗ Маргарет Харрис журналистам (цитата по Reuters).
Вместе с тем в Китае, где началось распространение коронавируса в конце 2019 года, самой большой угрозой стали завозные случаи заразившихся. Напомним, Китай закрыл все наземные погранпереходы на
Президент России Владимир Путин сегодня, 14 апреля, также сообщил, что пик коронавируса в стране еще не пройден. По его мнению, требуются «действительно экстраординарные меры» для борьбы с заболеванием.
В мире зарегистрировано 1,93 млн случаев заражений коронавирусом. Умерли более 120 тыс. человек. В России зафиксировали более 20 тыс. зараженных и 170 умерших.