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20:04 (мск), источник: РИА Новости

МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В США на фоне пандемии коронавируса свернули образовательную программу, в которой участвовали 74 старшеклассника из России, школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

Отмечается, что российскому посольству в Вашингтоне об этом сообщил Государственный департамент, который и курировал программу Secondary School Student Program.

Теперь ее реализация в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании.
Мария Захарова

Также Захарова отметила, что в дипмиссию поступают обращения о возвращении на родину от несовершеннолетних россиян, участвовавших в других американских программах.

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«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — добавила представитель МИД.

Она подчеркнула, что Госдепу и посольству США «сделали демарши», сейчас Москва пытается получить информацию, сколько школьников оказались в тяжелой ситуации, их фамилии, местонахождение, название учебных заведений и контакты тех, кто отвечал за пребывание подростков в Америке.

По словам Захаровой, в МИД не сообщали ни о каких программах, по которым школьников могут отправить в США, их проводили втайне от российских властей.

«Со своей стороны МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей. Были бы признательны их родителям и школам за любую дополнительную информацию, которая поможет в этом», — заключила Захарова.

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