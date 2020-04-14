МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

Отмечается, что российскому посольству в Вашингтоне об этом сообщил Государственный департамент, который и курировал программу Secondary School Student Program.
Теперь ее реализация в «пожарном» порядке сворачивается
из-запандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании.
Также Захарова отметила, что в дипмиссию поступают обращения о возвращении на родину от несовершеннолетних россиян, участвовавших в других американских программах.
«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — добавила представитель МИД.
Она подчеркнула, что Госдепу и посольству США «сделали демарши», сейчас Москва пытается получить информацию, сколько школьников оказались в тяжелой ситуации, их фамилии, местонахождение, название учебных заведений и контакты тех, кто отвечал за пребывание подростков в Америке.
По словам Захаровой, в МИД не сообщали ни о каких программах, по которым школьников могут отправить в США, их проводили втайне от российских властей.
«Со своей стороны МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей. Были бы признательны их родителям и школам за любую дополнительную информацию, которая поможет в этом», — заключила Захарова.