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00:59 (мск), источник: ТАСС

Число умерших из-за коронавируса в Москве превысило 100

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/ — Еще 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, таким образом, общее число умерших из-за коронавируса достигло 106 человек. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 961 965 +49 042
Скончалось125 476 +6 510
Выздоровело471 971 +23 918
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:21 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

«В Москве скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — сказали в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.

Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.
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С 13 по 19 апреля в Москве действует ряд запретов и ограничений. Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

За время пандемии коронавирусом заразились в мире более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
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