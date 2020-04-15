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03:47 (мск), источник: Коммерсантъ

У губернаторов Рио-де-Жанейро и Пары обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус губернатора бразильского Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля оказался положительным. Он записал видеообращение, в котором призвал всех жителей оставаться дома.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:41 MSK, 15.04
Источник: AFP 2020

«Еще раз прошу вас остаться дома. Эта болезнь, как вы все можете понять, не выбирает, а заражение происходит быстро», — сказал он в Twitter (цитата по AP). Также губернатор штата Пара Элдер Барбальо в Twitter сообщил о положительном тесте на коронавирус.

По его словам, симптомов заболевания у него нет.
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Если сидишь дома

Он также призвал бразильцев оставаться дома.

Отмечается, что Витцель был одним из главных сторонников карантина в Бразилии. В Рио-де-Жанейро до конца месяца действуют ограничения на передвижение, массовые мероприятия, закрыты магазины, кроме продовольственных.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, настаивает на возобновлении экономической жизни в стране. У него подозревали заражение коронавирусом, однако его тест на COVID-19 оказался отрицательным.

В Бразилии на данный момент, по данным университета Джонса Хопкинса, 24 920 заболевших и 1 489 случаев смерти.

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Источник:©Аргументы и факты
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