У губернаторов Рио-де-Жанейро и Пары обнаружили коронавирус

«Еще раз прошу вас остаться дома. Эта болезнь, как вы все можете понять, не выбирает, а заражение происходит быстро», — сказал он в Twitter (цитата по AP). Также губернатор штата Пара Элдер Барбальо в Twitter сообщил о положительном тесте на коронавирус.
Он также призвал бразильцев оставаться дома.
Отмечается, что Витцель был одним из главных сторонников карантина в Бразилии. В
Президент Бразилии Жаир Болсонару, настаивает на возобновлении экономической жизни в стране. У него подозревали заражение коронавирусом, однако его тест на COVID-19 оказался отрицательным.
В Бразилии на данный момент, по данным университета Джонса Хопкинса, 24 920 заболевших и 1 489 случаев смерти.