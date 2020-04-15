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04:30 (мск), источник: Life.ru

В США коронавирусом заразилось более 600 тысяч человек

Всего умерло более 25,5 тысячи граждан.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 980 003 +60 090
Скончалось126 557 +6 891
Выздоровело485 917 +36 328
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:43 MSK, 15.04
Источник: Reuters

За последние сутки в США зафиксировано свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число достигло отметки 602 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в Штатах провели более трех миллионов тестов на заболевание. Число умерших от CoViD-19 составляет 25 575 человек, из больниц было выписано 47 763 пациента.

Ранее сообщалось, что смерти от коронавируса зафиксированы во всех 50 штатах США. Тем временем Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:43 MSK, 15.04
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