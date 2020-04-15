В США коронавирусом заразилось более 600 тысяч человек

За последние сутки в США зафиксировано свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число достигло отметки 602 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Всего в Штатах провели более трех миллионов тестов на заболевание. Число умерших от CoViD-19 составляет 25 575 человек, из больниц было выписано 47 763 пациента.
Ранее сообщалось, что смерти от коронавируса зафиксированы во всех 50 штатах США. Тем временем Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения.