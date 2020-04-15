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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек

За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерли 28 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 22 смерти. Общее число смертей достигло 198.

Коронавирус COVID-19
11:09 (мск)В России остался последний регион без коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 986 986 +61 175
Скончалось126 812 +6 994
Выздоровело494 368 +35 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Москве (11) и Дагестане (3). По два случая зафиксировано в Московской области, Башкирии, Калмыкии, Псковской области. По одному человеку умерли в Санкт-Петербурге, Бурятии, Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

Всего в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 3388 человека. Всего выздоровели 1986 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что часть регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом COVID-19 низкая, не готовы оказывать медицинскую помощь больным. В полном объеме к росту заболевания готовы более половины регионов, считает он. Вместе с тем, некоторые регионы сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков.

Данные по заболевшим коронавирусом в России на утро 15 апреля
Во время загрузки произошла ошибка.
10:48 (мск)© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
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