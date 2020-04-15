В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек

Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Москве (11) и Дагестане (3). По два случая зафиксировано в Московской области, Башкирии, Калмыкии, Псковской области. По одному человеку умерли в
Всего в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что часть регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом COVID-19 низкая, не готовы оказывать медицинскую помощь больным. В полном объеме к росту заболевания готовы более половины регионов, считает он. Вместе с тем, некоторые регионы сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков.