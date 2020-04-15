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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из Милана, рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 999 628 +63 982
Скончалось128 011 +7 097
Выздоровело500 996 +36 001
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 15.04
Источник: РИА Новости

По его словам, коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.

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«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал врач в интервью порталу «Православие.ру».

Чучалин отметил, что этот мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19.

При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей, отметил ученый. Отца мужчины пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме.

По последним данным, всего в России 24 490 больных коронавирусом, 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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