Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

По его словам, коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.
«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал врач в интервью порталу «Православие.ру».
Чучалин отметил, что этот мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19.
При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей, отметил ученый. Отца мужчины пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме.
По последним данным, всего в России 24 490 больных коронавирусом, 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.