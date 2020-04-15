Вирус победил преступность

МВД РФ сообщило о заметном снижении числа преступлений в первом квартале этого года на фоне ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и усиленного режима работы полиции. Прежде всего речь идет о разбоях, грабежах и изнасилованиях. При этом введенные ограничения не мешают преступности в сфере
Сегодня МВД обнародовало показатели состояния преступности в России по итогам первого квартала этого года. Ограничительные меры, введенные по всей стране в связи с распространением коронавируса, а также усиленный режим работы полиции дали свои результаты.
Многие преступления, так или иначе связанные с улицей, пошли на спад. Ранее Генпрокуратура РФ сообщала о резком росте в январе числа изнасилований и покушений на изнасилование, а также мошенничеств в отношении граждан. Впрочем, тогда нужно было принимать во внимание рождественские каникулы и сопутствующую им традиционную беспечность людей. Теперь по этим и по другим видам преступлений наблюдается откат.
По данным МВД, за первые три месяца этого года (по сравнению с прошлым) снизилось число следующих зарегистрированных преступлений:
Показатели только за март также позитивны: количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%.
Напомним, на годовой итоговой коллегии МВД в феврале отмечался небольшой прирост общего числа преступлений — впервые за последние годы. Как отмечал тогда глава МВД Владимир Колокольцев, основное влияние на этот показатель оказало резкое увеличение числа преступлений, совершенных в области
В первом квартале количество
Соответственно, уровень преступности в стране в целом вырос на 4%.
Общее число мошенничеств за первый квартал выросло на 48,5%, при этом афер с использованием электронных средств платежа — более чем в два раза.
Александр Игорев