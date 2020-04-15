Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Вирус победил преступность

Грабители и насильники ушли в самоизоляцию.

Коронавирус COVID-19
17:19 (мск)Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 000 984 +58 624
Скончалось128 071 +6 345
Выздоровело501 206 +36 133
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД РФ сообщило о заметном снижении числа преступлений в первом квартале этого года на фоне ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и усиленного режима работы полиции. Прежде всего речь идет о разбоях, грабежах и изнасилованиях. При этом введенные ограничения не мешают преступности в сфере IT-технологий — она по-прежнему растет.

Новость
Деньги на панике. Кто и как зарабатывает на коронавирусе

Сегодня МВД обнародовало показатели состояния преступности в России по итогам первого квартала этого года. Ограничительные меры, введенные по всей стране в связи с распространением коронавируса, а также усиленный режим работы полиции дали свои результаты.

Многие преступления, так или иначе связанные с улицей, пошли на спад. Ранее Генпрокуратура РФ сообщала о резком росте в январе числа изнасилований и покушений на изнасилование, а также мошенничеств в отношении граждан. Впрочем, тогда нужно было принимать во внимание рождественские каникулы и сопутствующую им традиционную беспечность людей. Теперь по этим и по другим видам преступлений наблюдается откат.

По данным МВД, за первые три месяца этого года (по сравнению с прошлым) снизилось число следующих зарегистрированных преступлений:

  • убийств и покушений на убийство сократилось на 4,9%,
  • случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 3,3%,
  • разбои и грабежи в целом сократились соответственно на 22,4% и 8,4%. Их львиная доля совершается на улицах, и здесь наблюдается резкое снижение: разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%,
  • изнасилований и покушений на изнасилование стало меньше на 31,1%,
  • уменьшилось и количество умышленных поджогов — на 1,5%.

Показатели только за март также позитивны: количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Напомним, на годовой итоговой коллегии МВД в феврале отмечался небольшой прирост общего числа преступлений — впервые за последние годы. Как отмечал тогда глава МВД Владимир Колокольцев, основное влияние на этот показатель оказало резкое увеличение числа преступлений, совершенных в области IT-технологий.

В первом квартале количество IT-преступлений опять выросло — на 83,9% по сравнению с прошлым годом, а удельный вес достиг 19,9% от общего числа.

Соответственно, уровень преступности в стране в целом вырос на 4%.

Значительную долю преступлений в IT-сфере составляют кибермошенничества, в том числе связанные с попытками нажиться на коронавирусных проблемах граждан.

Общее число мошенничеств за первый квартал выросло на 48,5%, при этом афер с использованием электронных средств платежа — более чем в два раза.

Александр Игорев

Справка
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросыСергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
 Голод и массовые волнения. О чём предупреждали Собянина?
Только одна страна прошла пик заболеваемости коронавирусом
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам
Врач назвал бесполезные антисептики
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Ростуризм рассказал, как вернуть средства за отмененные поездки
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 360
Что делать будем? 179
С просторов сети 141
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 131
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Gnezdo.ru
Помните ее в "Ералаше"? Вот какая она сейчас
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь