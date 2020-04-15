18:00 (мск), источник: ТАСС
В Чернобыльской зоне полностью ликвидировали очаги пожаров и тления
КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Дома проживающих в зоне отчуждения в результате возгораний не пострадали.
Очаги пожаров и тления вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом сообщила в среду спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.
«Вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализовано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет», — заявила Рубан в эфире телеканала «Украина 24».
По ее словам, дома «самоселов», которые живут в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. Рубан отметила, что в Полесском районе возле зоны отчуждения также «удалось отстоять дома». В то же время пожар уничтожил 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса.
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля и продолжались 11 дней. При этом 13 апреля огонь подошел к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (саркофага) Чернобыльской АЭС на расстояние около 500 м.
Верховная рада в понедельник на фоне острой ситуации с распространением пожара в зоне ЧАЭС приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. В частности, парламентарии внесли изменения в Уголовный кодекс, увеличив штраф за загрязнение воздуха в 18 раз — до $2,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира — до $5,6 тыс. В Кодексе об административных правонарушениях Рада увеличила штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах до $5,6 тыс.