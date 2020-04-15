Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
18:00 (мск), источник: ТАСС

В Чернобыльской зоне полностью ликвидировали очаги пожаров и тления

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Дома проживающих в зоне отчуждения в результате возгораний не пострадали.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Очаги пожаров и тления вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом сообщила в среду спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.

Читайте также
Как Чернобыль: Фукусима стала раем для диких животных (видео)

«Вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализовано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет», — заявила Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, дома «самоселов», которые живут в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. Рубан отметила, что в Полесском районе возле зоны отчуждения также «удалось отстоять дома». В то же время пожар уничтожил 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля и продолжались 11 дней. При этом 13 апреля огонь подошел к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (саркофага) Чернобыльской АЭС на расстояние около 500 м.

Новость
Как горит Чернобыль (жуткие кадры с воздуха)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмину придется выделить из резервного фонда 100 млн гривен ($3,6 млн) для нужд ГСЧС, еще 34,8 млн гривен (около $1,25 млн) получит Госагентство по управлению зоной отчуждения и 10,1 млн ($360 тыс.) передадут Госагентству лесных ресурсов. Помимо этих средств, на борьбу с пожаром правительству пришлось направить 45 млн гривен ($1,6 млн). В работах по ликвидации огня было задействовано около 300 спасателей и 83 единицы спецтехники.

Верховная рада в понедельник на фоне острой ситуации с распространением пожара в зоне ЧАЭС приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. В частности, парламентарии внесли изменения в Уголовный кодекс, увеличив штраф за загрязнение воздуха в 18 раз — до $2,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира — до $5,6 тыс. В Кодексе об административных правонарушениях Рада увеличила штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах до $5,6 тыс.

 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Республика Алтай осталась последним регионом без коронавируса
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 360
Что делать будем? 182
С просторов сети 141
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 131
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Коронавирус пришел за Винокуром
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Gnezdo.ru
Помните ее в "Ералаше"? Вот какая она сейчас
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь