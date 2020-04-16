На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат

Данный метод был популярен в 2015—2016-м, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда мошенники обещали в качестве соцвыплат 25 тыс. рублей.
Теперь же гражданам обещают сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Однако в итоге люди лишаются своих средств.
Так, чаще всего обещание в выплате можно встретить на различных сайтах, в соцсетях, при просмотре фильмов онлайн
Как рассказал «Известиям» старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов, данная схема весьма проста.
«Создается сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты. на которую должны будут перевести деньги. Для того, чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — отметил он.
В ЦБ о подобной схеме знают и в очередной раз предупреждают: обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт — это признак мошенничества.
А специалисты по информбезопасности отмечают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные граждане, поскольку преступники совершенствуют способы обмана.